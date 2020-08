Ludwigshafen.Die Malerin Ingrid Hess und der Holzbildhauer Erhard Seiler stellen je ein neues Werk in der Melanchthonkirche (Maxstraße) aus. Die Arbeiten werden am Donnerstag, 6. August, 19 Uhr, mit einem theologischen und spirituellen Impuls unter dem Titel „Immer in sicheren Gefilden oder mal raus aus der Komfortzone?“ erläutert. Der Einlass von bis zu 20 Personen erfolgt ab 18.30 Uhr.