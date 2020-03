Kurzarbeit beim SV Waldhof

Mannheim..Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof schickt seine Profis und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das kündigte Geschäftsführer Markus Kompp am Dienstag im Gespräch mit dieser Redaktion an. "Die sechs Wochen Pause geben uns die Möglichkeit, jetzt zu handeln und Kurzarbeitergeld zu beantragen. Darüber tauschen wir uns aktuell mit allen Mitarbeitern und den Spielern aus. Sollten wir am 30. April wieder spielen können, könnten wir die Kurzarbeit wieder aussetzen", sagte Kompp. Am Montag hatten sich die Drittliga-Vertreter und die zuständigen Offiziellen des DFB darauf geeinigt, die wegen der Auswirkungen des Coronavirus' derzeit unterbrochene Saison bis zum 30. April auszusetzen.

Sollte die Spielzeit auch nach diesem Termin nicht fortgesetzt werden und komplett abgebrochen werden, pocht Kompp darauf, dass der zurzeit auf Platz stehende SVW in die 2. Liga aufsteigt. "Der Fußball hat eine gesellschaftliche Verantwortung, deshalb muss die Gesundheit an erster Stelle stehen. An zweiter Stelle steht die wirtschaftliche Situation der Vereine. Es bringt nichts, wenn wir aufsteigen und in der 2. Liga nur noch gegen fünf Vereine spielen können. Der dritte Aspekt ist das Sportliche. Und da finde ich es legitim, wenn ich die Meinung vertrete, dass 27 Spieltage absolviert worden sind, also über 70 Prozent der Saison. Wer da oben steht, hat es am Ende des Tages auch verdient, oben zu stehen. Ob es ein Punkt oder ein Tor Differenz ist – das ist dann halt so!", sagte Kompp und fügte hinzu: "Zum Glück muss ich nicht entscheiden, ob die Tabelle nach dem 27. Spieltag eingefroren wird. Aber natürlich ist dann unser Interesse, dass es auch Aufsteiger geben muss. Wir dürfen nicht wegen des Coronavirus‘ den Fehler machen, die bisher geleistete sportliche Arbeit zu annullieren. Das wäre ein Schlag ins Gesicht aller Beteiligten."