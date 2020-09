Ladendieb bereits mit Haftbefehl gesucht

Heppenheim.Beim Diebstahl von vier Whiskey-Flaschen und mehrerer Packungen Rasierklingen ist am Dienstag in Heppenheim ein 38 Jahre alter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Tiergartenstraße gestellt worden, der bereits wegen ähnlichen Fällen mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt gesucht wurde. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach der Festnahme wurde der ertappte Dieb am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bensheim vorgeführt. Nach Bestätigung des Haftbefehls wurde der 38-Jährige ins nächste Gefängnis gebracht.