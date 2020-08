Ladendiebe entwenden Unterwäsche und flüchten mit Peugeot

Speyer.Zwei Männer haben am Mittwochabend in Speyer einen Ladendiebstahl begangen und sind anschließend in einem Auto mit französischen Kennzeichen geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Mitarbeiterin des Supermarktes in der Straße "Am Rübsamenwühl" gegen 18.20 Uhr, wie zwei Männer mehrere Waren in ihre Taschen stopften und anschließend den Kassenbereich passierten. Als die Mitarbeiterin die Männer zum Stehenbleiben aufforderte, rannten diese zu einem blauen Peugeot 207, der auf dem Parkplatz stand. In dem Auto saß noch eine dritte männliche Person. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Auto blieb ohne Erfolg. Die Überprüfung des französischen Nummernschildes ergab, dass das Auto in der Vergangenheit bereits einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, ersten Erkenntnissen zufolge wurden Socken, Unterwäsche und Tabak entwendet.