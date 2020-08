Ladendiebinnen in der Maximilanstraße gefasst

Speyer.Zwei junge Ladendiebinnen sind am Montagnachmitag in Speyer auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die beiden 18-Jährigen gegen 17.40 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße und lösten beim Verlassen des Geschäfts den akustischen Alarm aus. Ein Mitarbeiter forderte die zwei jungen Frauen auf, ihre Taschen zu leeren. Dabei stellte sich, dass die beiden 18-Jährigen nicht nur Parfüm im Wert von rund 90 Euro entwendet hatten, sondern auch Kleidung, Schmuck und Kosmetikartikel aus anderen Läden in der Maximilianstraße. Die beiden jungen Frauen wurden im Anschluss an die polizeilichen Ermittlungsarbeiten wieder auf freien Fuß gesetzt.