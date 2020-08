Land investiert in Feuerwehr - auch Landau und Ludwigshafen profitieren

Rheinland-Pfalz.Brände von Wäldern und Feldern sowie Starkregen und Überschwemmungen nehmen zu und stellen die Feuerwehr in Rheinland-Pfalz mit ihrer Ausrüstung vor Herausforderungen. Innenminister Roger Lewentz hat deshalb für den nächsten Haushalt rund 6,5 Millionen Euro angemeldet. Davon sollen vor allem acht neue geländegängige Tanklöschfahrzeuge mit je 3000 Litern Fassungsvermögen angeschafft werden, wie der SPD-Politiker am Montag in Mainz sagte. Jede der acht Leitstellen soll ein solches Fahrzeug bekommen. Sie sind in: Montabaur, Koblenz, Trier, Bad Kreuznach, Mainz, Kaiserslautern, Ludwigshafen und Landau. Sogenannte Abrollbehälter, in denen bis zu 2000 Säcke pro Stunde mit Sand befüllt werden können, sind auch in den Kosten enthalten. Für "Gitterboxen Starkregen" in denen Spezialpumpen, Wathosen und anderes Material für Starkregenereignisse untergebracht werden kann, sollen ebenfalls gekauft werden können.