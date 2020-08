Lastwagen verliert nach Unfall auf A 6 Ladung - zwei Fahrspuren blockiert

Sinsheim.Nach einem Auffahrunfall auf der A 6 in Höhe Sinsheim sind am Dienstagmorgen zwei Fahrspuren der Autobahn in Richtung Heilbronn gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierten gegen 5.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt ein 7,5 Tonner und ein Sattelzug. Dabei verteilte sich Ladung über alle Fahrstreifen. Über den genauen Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Rückstau beträgt rund drei Kilometer.