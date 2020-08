Sinsheim.Nach einem Auffahrunfall auf der A 6 in höhe Sinsheim ist am Dienstagmorgen die Autobahn in Fahrttrichtung Heilbronn voll gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei hat ein Lastwagen bei dem Unfall seine Ladung verloren, die sich über die komplette Fahrbahn verteilt hat. Näheres ist nicht bekannt.