Lautertal: Keine Absagen wegen Corona-Virus

Lautertal.Bürgermeister Andreas Heun sieht derzeit keine Notwendigkeit, wegen des Corona-Virus Veranstaltungen abzusagen. Heun ließ am Donnerstagabend allerdings auch durchblicken, dass er sich mit der Haltung des Bergsträßer Gesundheitsamtes überfordert sieht, Entscheidungen dazu "nach eigenem Ermessen" zu treffen.

Das Gesundheitsamt hat den Kommunen geraten, Treffen von Hilfsorganisationen abzusagen. Grund ist, dass im Fall einer Infektion - oder auch nur eines Verdachtsfalls - eine Vielzahl an ehrenamtlichen Helfern in Quarantäne gesteckt werden müsste. Diese würden dann aber zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Ersten Hilfe fehlen. Die Städte Bensheim und Lorsch verzichten daher auf die bereits angesetzten Hauptversammlungen der Feuerwehren.

In Lautertal und Lindenfels stehen dazu in den kommenden Tagen allerdings keine Termine an. Die Feuerwehren der einzelnen Orte hatten ihre Hauptversammlungen überwiegend bereits abgehalten. Zuletzt traf sich vor wenigen Tagen die in Winkel. Gemeinsame Hauptversammlungen aller Feuerwehren der Kommunen gibt es in Lautertal nur alle fünf Jahre, wenn die Wahl des Gemeindebrandinspektors ansteht. In Lindenfels ist die Sitzung zwar jährlich, aber üblicherweise erst im April.

Bürgermeister Heun sagte, die Bürger seien natürlich besorgt. Er habe deswegen auch schon einige Gespräche geführt. Nach Ansicht der Gesundheitsbehörden könnten Veranstaltungen derzeit aber - abgesehen von den Treffen der Rettungsorganisationen - stattfinden.

Vonseiten der Vereine wurden bisher bis auf eine Ausnahme ebenfalls keine Termine abgesagt. Die evangelischen Kirchengemeinden in Lautertal verzichten heute Abend auf den gemeinsamen Gottesdienst zum Weltgebetstag. Er soll nachgeholt werden. In Lindenfels findet der Gottesdienst dazu aber statt.