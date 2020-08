Lebensmittelkontrolleure schließen 2019 mehr als 870 Betriebe

Südwest.Eingebrannte Essensreste in Pfannen, verschimmelte Chilisauce und angetaute Dönerspieße: Lebensmittelkontrolleure haben auch im vergangenen Jahr in Restaurants, Bäckereien, Imbissbuden oder Supermärkten in die Küchen und Keller geschaut und insgesamt 871 Betriebe schließen lassen. "Ich finde es bemerkenswert, dass es immer noch Gastronomen gibt, die mit Schimmel überzogene Lebensmittel in ihren Lagern liegen haben", sagte der baden-württembergische Verbraucherminister Peter Hauk (CDU) am Montag in Stuttgart bei der Vorlage des Jahresberichts der Lebensmittelüberwachung.

Insgesamt wurden laut Bericht 80 146 Betriebe kontrolliert, viele von ihnen gleich mehrfach. Dabei wurden etwa 48 000 Proben an Lebensmitteln, Kosmetika und Tabak unter die Lupe genommen. Rund 22 600 Verstöße meldeten die Kontrolleure, nur 0,3 Prozent davon waren laut Hauk gesundheitsschädlich.