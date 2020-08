Böhl-Iggelheim.Der Mann, der am Sonntag tot in einem Badesee in Böhl-Iggelheim gefunden wurde, ist durch Ertrinken gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mitteilten, ergab eine Obduktion, dass der 47-Jährige aus Haßloch ohne das Verschulden Dritter ums Leben kam. Auch Hinweise auf eine Vorerkrankungen liegen nicht vor.