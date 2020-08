"Lernbrücken" sollen Wissenslücken schließen

Südwest.Bereits zwei Wochen vor Schulbeginn beginnen im Südwesten schwächere Schüler mit Nachhilfekursen für das neue Schuljahr. Die sogenannten Lernbrücken sollen von Montag an Wissenslücken aus der Corona-Zeit schließen. Unter anderem richtet sich das Angebot an Schüler, die während des coronabedingten Schulausfalls Probleme mit dem Unterricht zu Hause hatten, oder an diejenigen, die im vergangenen Schuljahr fast sitzengeblieben wären. Landesweit bekommen etwa 61 500 Kinder und Jugendliche die staatliche Nachhilfe.