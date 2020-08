Liebeslied für die Heimatstadt

Mannheim.Die MVV hat eine Liebeserklärung für Mannheim in ein Video gepackt. Entstanden ist dabei unter Mitwirkung zahlreicher Mannheimer Bürger das Werk „Verliebt in Mannheim“. Die MVV unterstreicht mit Videoaktion ihre Nähe zur Quadratestadt, heißt es in einer Mitteilung. Speerwurf-Europameister Andreas Hofmann, Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht, Trainer Pavel Gross und Geschäftsführer Matthias Binder von den Adlern Mannheim, Jazzmusiker Thomas Siffling, ein Feuerwehrmann, eine Krankenschwester, eine Hobbyreiterin und viele mehr haben sich an der Videoaktion des Energieunternehmens beteiligt. In dem Video wird ein Herz mit der Aufschrift „Verliebt in Mannheim“ von Person zu Person weitergereicht – musikalisch untermalt von Maite Kellys Lied „Liebe lohnt sich“. Die MVV hatte Mannheimer dazu aufgerufen, das „Verliebt in Mannheim“-Herz in selbstgedrehten Videos auf die Reise zu schicken. Aus den Einsendungen wählte die MVV die schönsten aus und erstellte daraus das „Verliebt in Mannheim“-Video.