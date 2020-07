Limburgerhof: 55-Jähriger soll Ehefrau ermordet haben

Limburgerhof.Ein 55-Jähriger soll am Donnerstagmorgen in Limburgerhof seine 54-jährige Ehefrau ermordet haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann seiner Frau die tödlichen Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung zugefügt haben. Das Motiv war zunächst unklar, der 55-Jährige ließ sich nach Auskunft der Beamten widerstandslos festnehmen.

Am Freitag wurde der mutmaßliche Täter einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes. Der 55-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Eine Obduktion des 54-jährigen Opfers wurde angeordnet. Mit dem Ergebnis der Untersuchungen rechnen die Ermittler in der kommenden Woche.