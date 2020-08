Lkw fährt gegen Stromleitungsbrücke – mehrere Fahrzeuge nach Einsturz beschädigt

Mannheim.Ein Lkw mit Kranaufbau ist am Montagvormittag in Mannheim gegen eine Stromleitungsbrücke gefahren, wodurch diese umstürzte und vier geparkte Fahrzeuge beschädigte. Nach Polizeiangaben trug ein Auto einen Totalschaden davon. Seitens der Beamten heißt es weiter, dass der Kranaufbau auf dem Lkw nicht ganz eingefahren gewesen sein dürfte. Die Brücke in der Besselstraße im Stadtteil Mallau hatte Strom zu einer Baustelle geführt.

Der Sachschaden ließ sich zunächst insgesamt noch nicht näher beziffern, nach ersten Schätzungen der Polizei dürfte dieser an den Fahrzeugen jedoch bei weit über 10 000 Euro liegen. Die Besselstraße war gegen 13 Uhr wieder frei befahrbar.