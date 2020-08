Sinsheim.Ein Lkw hat am Montagnachmittag gegen 12.45 Uhr beim Abbiegen von der Dührener Straße in die Jahnstraße in Sinsheim Teile seiner Ladung verloren. Wie die Polizei mitteilte bestand die Ladung aus PET- und Glasflaschen sowie Getränkekisten. Die Dührener Straße war zwischenzeitlich an der Einmündung Jahnstraße wegen der Aufräumarbeiten stadteinwärts gesperrt. Drei Fahrzeuge, die an der Einmündung an einer roten Ampel standen, wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge war eine nicht ordnungsgemäß verriegelte Seitenwand die Ursache des Unfalls.