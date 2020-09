Löwen gewinnen BGV Handball Cup

Stuttgart.Die Rhein-Neckar Löwen haben das Finale des BGV Handball Cup mit drei Toren Vorsprung gewonnen. Im Endspiel setzten sich die Handballer am Ende mit 31 zu 28 gegen den HBW Balingen-Weilstetten durch. Zur Pause in der Stuttgarter Porsche-Arena hatte der Ligarivale noch mit einem Tor geführt (15:16).

In der Vorrunde des Vorbereitungsturniers hatten die Löwen gegen den TVB Stuttgart und die SG BBM Bietigheim gewonnen. Am Freitag schloss sich im Halbfinale ein unerwartet deutlicher 34:21-Erfolg über Frisch Auf Göppingen an, obwohl es in der Anfangsphase gar nicht nach einem Kantersieg ausgesehen hatte.