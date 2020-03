Löwen glauben an Coup in Kiel

Kiel.Sie wissen, wie es geht. Es ist ja erst ein paar Monate her. Anfang November besiegten die Rhein-Neckar Löwen den THW Kiel in der Handball-Bundesliga und hatten anschließend die Hoffnung, dass aus diesem Erfolg ein Schlüsselerlebnis, ein Wendepunkt wird und sich die ganze Saison dreht. Aus dem Wunsch wurde dann bekanntlich keine Wirklichkeit, vor zwei Wochen trennte sich der zweifache deutsche Meister von Trainer Kristján Andrésson. Seitdem gelangen vier Siege - und nun geht es am Sonntag (13.30 Uhr) zum THW Kiel, der wie damals im November an der Tabellenspitze steht.

„Wir fahren dorthin, um zu gewinnen“, sagt der neue Trainer Martin Schwalb, der die Löwen seit seiner Amtsübernahme deutlich sichtbar stabilisiert hat. Die Abwehr steht besser, die Ballverluste im Angriff werden seltener. Aber ob das reicht, um die zuletzt so konstant starken Norddeutschen zu schlagen? Zumindest glauben die Löwen an ihre Chance, mit den Siegen ist auch das Selbstvertrauen gestiegen. „Wir reisen mit einem guten Gefühl nach Kiel“, sagt Rechtsaußen Patrick Groetzki. Auch Torwart Andreas Palicka sieht das so und geht den Trip in den Norden entsprechend selbstbewusst an: „Wir wollen natürlich auch beim THW etwas Zählbares mitnehmen.“

Dass die Überzeugung so ausgeprägt ist, liegt an den teilweise überragenden ersten 20 Minuten zuletzt beim 26:23-Sieg über den SC DHfK Leipzig. Von der besten Saisonleistung spricht Groetzki mit Blick auf die zwischenzeitliche 14:6-Führung (23.): „Wie in der Vergangenheit haben wir da gezeigt, dass wir jeden Gegner überlaufen, jeder Mannschaft mit unserem Tempo weh tun können.“ Auch Kiel? „Wir haben dem THW bereits im Hinspiel eine empfindliche Niederlage zugefügt und wissen, dass wir Kiel schlagen können. Wir glauben auch daran, dass uns das noch einmal gelingt.“

Klar ist: Mit einem Sieg an der Ostsee würden die Löwen trotz ihrer 16 Minuspunkte immer noch im Rennen um Rang zwei und die damit verbundene Champions-League-Teilnahme bleiben - auch wenn Groetzki so weit nicht denken mag. „Da müsste schon ziemlich viel zusammenkommen. Wir müssten wahrscheinlich alle Spiele gewinnen und die SG Flensburg-Handewitt noch mehrfach patzen“, hält der Rechtsaußen die Vize-Meisterschaft nicht mehr für sonderlich wahrscheinlich. Viel weniger als Platz zwei soll es am Ende aber auch nicht für den Pokalsieger von 2018 sein. Rang drei wird anvisiert. „Das wäre realistisch - und das können wir schaffen. Wir wollen auf jeden Fall in der Tabelle noch ein wenig nach oben klettern.“

Für eine erfolgreiche Aufholjagd benötigt der Tabellensechste allerdings von nun an konstant gute Leistungen - wie sie etwa Winter-Neuzugang Ymir Gislason zeigt. Im Innenblock nimmt der Isländer schon nach wenigen Wochen eine ganz zentrale Rolle ein, weil er nicht nur aggressiv in die Zweikämpfe geht, sondern vor allem auch sehr beweglich agiert. „Der arbeitet seine Gegenspieler weg, begeht keine bösen Fouls, sondern erledigt das alles mit seiner Beinarbeit. Ymir macht das klasse, ist sich für keinen Weg zu schade. Ich liebe Abwehrspieler wie ihn“, adelt Schwalb den Kreisläufer, der neben Gedeón Guardiola zum Einsatz kommt und von der immensen Erfahrung des spanischen Welt- und Europameisters profitiert. Das meint zumindest der Trainer: „Ich muss Gedeón loben. Er strahlt so eine unglaubliche Sicherheit aus. Ohne ihn wäre das gar nicht möglich, was Ymir leistet.“

Ebenfalls in guter Verfassung befindet sich seit dem Wechsel auf der Bank Jerry Tollbring. Der Linksaußen, der sonst stets im Schatten von Weltklassemann Uwe Gensheimer steht, ist wegen einer Sprunggelenks-Verletzung seines Positionskollegen momentan als Alleinunterhalter gefragt und macht seine Sache richtig gut. Gegen Leipzig brachte er zuletzt sechs seiner sieben Würfe im Tor unter, nur ein Siebenmeter ging nicht rein, sondern sprang von der Unterkante der Latte zurück ins Feld. „Ich fühle mich sicher“, sagt der Rechtshänder: „Das Selbstvertrauen ist da.“ Mal sehen, ob er das auch am Sonntag in Kiel zeigt.