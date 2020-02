Löwen-Managerin Kettemann: "Mannschaft steht in der Pflicht"

Mannheim..Nach der Trennung von Trainer Kristján Andrésson hat Geschäftsführerin Jennifer Kettemann klare Ziele für die restliche Saison bei den Rhein-Neckar Löwen formuliert und deutliche Worte an die Mannschaft des Handball-Bundesligisten gerichtet. "Der Trainer ist leider zunächst das schwächste Glied in solch einer Situation. Die Mannschaft steht jetzt aber in der Pflicht. Das wissen unsere Spieler. Und ich erwarte natürlich eine Leistungssteigerung", sagte Kettemann dem "Mannheimer Morgen" und meinte mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf: "Das Ziel muss zunächst sein, in der kommenden Saison wieder international zu spielen. Zudem wollen wir im EHF-Cup zur Endrunde nach Berlin." Wann die Löwen einen neuen Trainer präsentieren, vermochte die Managerin indes nicht zu prognostizieren: "Wir führen Gespräche in alle Richtungen um die bestmögliche Lösung für die Rhein-Neckar Löwen in der aktuellen Situation zu finden."

Unterdessen haben die Löwen einen Tag nach der Trennung von Trainer Andrésson einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Handball-Bundesligist gewann am Sonntag im EHF-Pokal bei Liberbank Cuenca mit 33:28 (16:16) und hat als verlustpunktfreier Tabellenführer der Gruppe B nun beste Aussichten auf das Viertelfinale. Vor 1900 Zuschauern in der Halle „El Sargal“ waren Uwe Gensheimer, Andy Schmid und Niclas Kirkeløkke mit jeweils acht Treffern beste Torschützen der Nordbadener, bei denen der sonstige Drittligatrainer Michel Abt als Interimscoach auf der Bank saß. Nach ausgeglichener erster Halbzeit steigerten sich die Löwen in der Deckung und profitierten von den Paraden ihres starken Torhüters Andreas Palicka. Mit einem 7:2-Lauf zum 27:22 (51.) entschieden sie die Partie gegen den spanischen Erstligisten für sich.