Ludwigshafen.Der Dirigent packt seinen Kontrabass aus. Er unternimmt ein Back-to-the-Roots, kehrt zu seinen Wurzeln als Bassist zurück. Eine schöne Geste. Und nicht nur die Zugabe beim ersten echten Analog-Konzert seit dem Lockdown spielen die Staatsphilharmoniker mit Michael Francis im Stehen: Piazzollas „Oblivion“. Ludwigshafen wird zu Buenos Aires, der Saal tanzt, natürlich nicht in echt, nur metaphorisch. Sensibel, konzentriert und immer an der Kante spielen die Musiker diese zarteste Versuchung an Normalität. In Kammerbesetzung. Das ganze Konzert ist von Tanz geprägt, kein Wunder, dass auch Aaron Coplands „Appalachian Spring“ mit der ansteckenden Folkmelodie „Lord of the dance“ und auch die anderen Werke von Bohuslav Martinu (Jazz Suite) und Arturo Márquez (4. Danzón) die 130 Besucher euphorisieren. Das Konzert mag in seiner Kürze und Würze mehrerlei aufzeigen: Der Hunger auf Livemusik ist groß. Man kann klassische Musik in Shorts hören. Es müssen nicht immer 80 bis 100 Leute auf der Bühne sitzen. Danke. dms