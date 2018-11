Luxus trifft auf Tradition

So wird das Prechtlstadl seine Gäste begrüßen. © Zuchna Visualisierungen

Rechtzeitig zum Winterstart zeigt der Luxusurlaub in Wagrain sein neues Gesicht: Am 30. November öffnet das Restaurant Prechtlstadl seine Pforten und die aus der Hitparade bekannten „Zellberg Buam“ spielen zünftig auf, am 1. Dezember ist „Tag der offenen Chalettüre“ im Prechtlgut. Hier können Besucher einen Blick in die neue Urlaubsmöglichkeit in einer der schönsten Regionen Österreichs werfen.

Altholz, Naturstein und Lehmputz: Im Baustil ganz der Tradition im Salzburger Alpenraum verpflichtet, öffnen am 1. Dezember die Chalets im Prechtlgut erstmals ihre Holztüren. „Wohnen wie damals mit dem Luxus von heute“ ist das Motto in den 85 bis 150 Quadratmeter großen Ferienhäusern der Wagrainer Betreiber Manuel und Carina Aster. Zum Luxus in den Prechtlgut Chalets zählen eine eigene Sauna-Dampfkabine, ein Ruheraum sowie ein Hot Tub auf der Terrasse.

Kontakt:

CHALETDORF PRECHTLGUT

Hofmark 1, 5602 Wagrain

Salzburger Land • Österreich

0043 676 73 01 911

info@prechtlgut.at

mk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018