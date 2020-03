Männer prügeln auf Taxi-Fahrgast in Schwetzingen ein - drei Festnahmen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis.Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Haftbefehle gegen drei Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren erlassen. Sie sollen am 21. Februar in den frühen Morgenstunden auf dem Schwetzinger Schlossplatz einen 51-Jährigen angegriffen haben, der gerade in ein Taxi steigen wollte.

Dabei sollen sie ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die Angreifer ließen sich hierbei auch nicht von einer zu Hilfe kommenden Frau abhalten. Obwohl der 51-Jährige aufgrund der massiven Schläge zu Boden gestürzt war, sollen die vier Tatverdächtigen weiter auf ihn eingeprügelt und auch mehrfach gegen seinen Kopf getreten haben. Hierbei sollen sie den Tod des Mannes zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Zeuginnen machten laut auf die Situation aufmerksam, verständigten die Polizei und eilten dem 51-Jährigen zu Hilfe, worauf die Tatverdächtigen zu Fuß flüchteten. Der 51-Jährige erlitt mehrere Brüche, Prellungen und Schürfwunden und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Ergebnis.

Beim Fastnachtsumzug am Faschingsdienstag in Schwetzingen erkannte dann eine Zeugin einen der Männer, einen 19-jährigen Portugiesen, wieder und verständigte die Polizei. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Dadurch gelang es den Beamten, alle weiteren Tatverdächtigen zu ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 19-, einen 20- und 21-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der 19-jährige deutsche Beschuldigte wurde daraufhin am Aschermittwoch vorläufig festgenommen. Der 20- und der 21-Jährige stellten sich aufgrund des Fahndungsdrucks der Polizei am Freitag, 28. Februar, im Beisein eines Rechtsbeistands. Beiden wurden ebenfalls vorläufig festgenommen.

Alle drei Festgenommenen wurden in die Justizvollzugsanstalten gebracht. Der 19-jährige Portugiese ist nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an. Insbesondere ist noch zu klären, was der Grund für den Angriff auf den 51-Jährigen war.