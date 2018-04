Maikammer: Mann nach Messerstecherei wegen versuchten Totschlags verhaftet

Anzeige

Maikammer/Landau.Nach einem ausgearteten Streit, bei dem ein 32-Jähriger mit einem Messer auf einen 35-Jährigen eingestochen haben soll, ist der Verdächtige wegen versuchten Totschlags festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll es in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.35 Uhr in der Hartmannstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden aus dem Iran stammenden Männern gekommen sein. Dann soll der Jüngere mehrfach mit einem Messer auf den Oberkörper des 35-Jährigen eingestochen haben.

Das Opfer erlitt Verletzungen, die ambulant medizinisch versorgt werden mussten. Nach Angaben der Polizei sind sie nicht lebensbedrohlich. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Mittwochmittag dem Haftrichter am Amtsgericht Landau vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.