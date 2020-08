Mann an Bushaltestelle attackiert und leicht verletzt

Ludwigshafen.Ein 24-jähriger Mann ist am Montagmittag an einer Bushaltestelle in Ludwigshafen von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige gegen 13.15 Uhr in der Ludwigstraße unterwegs, als er von einer männlichen Person mehrfach geschlagen wurde. Dabei erlitt das Opfer leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben ist der Grund für den Übergriff unklar. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß und dunkle Hautfarbe, bekleidet war er mit einem gelben T-Shirt und einer schwarzen Adidas-Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden