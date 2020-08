Lingenfeld.Ein 43 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist am Mittwochnachmittag beim Baden in einem Baggersee in Lingenfeld verstorben. Die Gründe für den Unfall waren nach Polizeiangaben am Abend noch unklar. Hinweise auf Fremdverschulden würden bisher nicht vorliegen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls wurden aufgenommen.