Mann bedroht Passanten mit Beil – Polizei gebraucht Schusswaffe

Viernheim.Ein Mann ist am Freitagabend bei der Festnahme von der Polizei angeschossen worden, nachdem er Passanten in Viernheim mit einem Beil bedroht hatte. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, bedrohte der Mann am Freitag gegen 20 Uhr Passanten in der Alten Mannheimer Straße in Viernheim mit einem Beil. Anschließenden

...