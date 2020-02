Mannheim/ Viernheim.Gegen einen 41-jährigen Mann, der am Freitagabend bei der Festnahme von der Polizei angeschossen wurde, hat die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Wie in einer gemeinsamen Stellungnahme mitgeteilt wurde, bedrohte der Mann am Freitag gegen 20 Uhr mehrere Passanten in der Alten Mannheimer Straße in der Nähe des Rhein-Neckar-Zentrums mit einem Beil. Anschließend flüchtete er in Richtung Mannheim-Käfertal. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Zwischen 23.30 und 0.30 Uhr kreiste ein Hubschrauber über dem Gebiet. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Südhessen erkannte den Tatverdächtigen im Bereich der Mannheimer Straße auf baden-württembergischem Gebiet.

Der 41-Jährige lief mit dem Beil in der Hand auf die Beifahrerseite des Polizeifahrzeuges, noch bevor der dort sitzende Beamte aussteigen konnte. Laut Angaben der Beamten, soll der Tatverdächtige mehrfach mit dem Beil auf die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen haben. Die Scheibe wurde zerstört. Der Fahrer des Dienstfahrzeuges setzte Pfefferspray gegen den Mann ein. Trotzdem soll er daraufhin weiter versucht haben, den auf dem Beifahrersitz sitzenden Beamten mit dem Beil zu treffen. Um den Angriff zu beenden, habe der Beamte zwei Schüsse auf den Mann abgegeben. Der Tatverdächtige wurde im Schulterbereich getroffen.

Er wurde von einem Rettungswagen in eine Mannheimer Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Zustand stabil. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige psychisch erkrankt sein. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariat Mannheim dauern derzeit weiter an.