Mann bei Messerstecherei in der Neckarstadt schwer verletzt

Mannheim.Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Sonntagnachmittag in der Neckarstadt-West eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, verwundete einer der beiden seinen Kontrahenten mit einem Messer so schwer, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen wollte die Polizei zunächst nicht nennen.

Mitte Juli war ein 27-Jähriger gestorben, nachdem er bei einem Streit in der Neckarstadt-West mit einem Messer attackiert worden war. Nach der Auseinandersetzung in der Mittelstraße waren zwei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen.