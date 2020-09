Mann beleidigt und würgt Exfrau

Speyer.Ein 45-jähriger Mann hat am Sonnntagabend in Speyer seine Exfrau verletzt und bedroht. Wie die Polizei mitteilt, nahm der 45-Jährige gegen 18 Uhr Kontakt zu seiner ehemaligen Frau auf, obwohl ihm das aufgrund eines zurückliegenden körperlichen Übergriffs untersagt war. Er setzte sich gegen Willen der Frau zu ihr ins Auto und begann ein Streitgespräch, in dessen Verlauf er auch Beleidigungen von sich gab. Anschließend würgte er seine Exfrau kurze Zeit, bis diese sich losreißen und aus dem Fahrzeug flüchten konnte. Anwohner, die auf den lautstarkten Streit aufmerksam wurden, verständigten die Polizei, die erfolglos nach dem inzwischen geflüchteten Mann fahndete. Im Verlauf des Abends erschien der 45-Jährige in Begleitung eines Bekannten auf dem Polizeirevier und wurde dort für die nächsten Stunden in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.