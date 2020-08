Mann durch Hundebiss verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim.Ein 36-jähriger Mann ist am Montagabend in der Neckarstadt durch einen Hundebiss verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief der Mann gegen 22 Uhr in der Bürgermeister-Fuchs-Straße in Richtung Neckartor, als ihm auf dem Gehweg ein Pärchen mit einem Rottweiler entgegenkam. Der 36-Jährige wich daher auf die Fahrbahn aus und wurde beim Passieren aber von dem Hund unvermittel in die linke Hüfte gebissen. Trotz Ansprache und Zurufens durch den Verletzten entfernte sich das Pärchen mit dem Hund. Der 36-Jährige erlitt durch den Biss eine tiefe Fleischwunde. Von der Frau und dem Mann ist lediglich bekannt, dass sie eine helle Hose und schwarzes schulterlanges Haar hatte. Der Hund hört möglicherweise auf den Namen "Amigo". Wer Hinweise zu dem Pärchen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/71497-0 zu melden.