Mann mit Stich in Hals getötet - 23-Jähriger zu 12 Jahren und 6 Monaten verurteilt

Frankenthal.Vor dem Landgericht im pfälzischen Frankenthal ist an diesem Montag das Urteil im Prozess gegen einen 23-jährigen Mann gefallen: Wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung wurde der Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren und 6 Monaten verurteilt sowie die anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 23-Jährige aus Frankenthal im November 2019 einen 18 Jahre alten Bekannten zunächst mit einem Hammer geschlagen und anschließend mit einem Messerstich in den Hals getötet hat. Opfer und Täter kannten sich demnach aus der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Bei einem Wiedersehen in Freiheit soll es dann zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der Beschuldigte zustach. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.