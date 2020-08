Mann randaliert in Neckarstadt und greift Polizisten an

Mannheim.Ein stark alkoholisierter Mann hat in der Nacht auf Dienstag einen Polizeibeamten auf dem Revier angegriffen und verbal beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 1 Uhr in der Strahlenburgstraße im Stadtteil Neckarstadt unterwegs und trat gegen geparkte Autos. Eine Polizeistreife konnte vor Ort zunächst niemanden auffinden, plötzlich rannte der 32-Jährige jedoch aus einem nahegelegenen Waldstück und schrie lautstark. Er konnte in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier Neckarstadt gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Als der Mann in eine Notarrestzelle gebracht wurde, griff er die eingesetzten Beamten an und versuchte, einen von ihnen mit einem Kopfstoß zu verletzen. Der 32-Jährige konnte überwätigt werden und schlief anschließend seinen Rausch in der Zelle aus. Gegen ihn wird nun ermittelt.