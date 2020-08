Mann randaliert und verletzt 18-Jährige mit Joghurtbecher-Wurf

Speyer.Ein Speyerer hat eine Nacht in einer Polizeizelle verbringen müssen. Nach Angaben der Beamten musste der 25-Jährige am späten Dienstagabend zunächst mehrmals wegen Randalierens und Belästigung seiner Nachbarn zur Ruhe ermahnt werden. Letztlich wurde der Mann um 23.55 Uhr über Nacht in Gewahrsam genommen. Vorausgegangen war eine Körperverletzung mittels eines Joghurtbechers, welchen der Mann seiner 18-jährigen Kontrahentin ins Gesicht geworfen hatte. Diese trug zwar keine äußeren Verletzungen, wohl aber Schmerzen im Gesicht davon. Ein Alkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille.