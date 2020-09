Mann schießt mit Luftpistole auf Shisha-Bar-Gäste und wird anschließend angegriffen

Landau.Ein 22 Jahre alter Mann hat am Samstagabend mit einer Luftpistole aus einem Fenster auf Gäste einer Shisha-Bar geschossen. Des Weiteren beleidigte und bedrohte er die Gäste, teilte die Polizei mit. Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung des Hauptbahnhofs, an dem er von zwei unbekannten Personen abgefangen worden sei, woraufhin sie mehrfach auf den Schützen eingeschlagen und -getreten haben sollen. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Laut eigenen Angaben seien die Unbekannten Gäste der Shisha-Bar gewesen.

Zeugen der Vorfälle melden sich unter der Telefonnummer 06341/287-0 bei der Polizei.