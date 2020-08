Mann schlägt und würgt Ex-Freund seiner Partnerin

Ludwigshafen.Ein 27-jähriger Mann ist am Samstagabend in Ludwigshafen vom aktuellen Partner seiner Ex-Freundin gewürgt und mehrfach mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 27-Jährige eigentlich gegen 23 Uhr mit seiner Ex-Freundin in der Saarlandstraße verabredet. Zum Treffen erschien jedoch überraschend ihr 22-jähriger Freund.

Erst als die Ex-Freundin auftauchte, lies der Schläger von dem 27-Jährigen ab. Der 27-Jährige erlitt mehrere Platzwunden, Hämatome sowie Schwellungen im Gesicht und am Oberkörper. Er ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 22-Jährigen ist ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden.