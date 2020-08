Mann spuckt Frau im Streit mehrfach an – Zeugen gesucht

Heidelberg.Zwei sich bekannte Personen – eine 35-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann – sind auf dem Eichendorffplatz in Heidelberg-Rohrbach in Streit geraten. Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf spuckte der Mann die Frau jedoch mehrfach an. Ein bislang unbekannter Zeuge kam der 35-Jährigen daraufhin zur Hilfe, wonach der 47-Jährige die Örtlichkeit verließ. Dieser Zeuge sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/341-80 zu melden.