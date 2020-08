Mann stellt sich Bus in den Weg, beleidigt und nötigt Busfahrer

Worms.Ein Busfahrer ist am Dienstag gegen 13 Uhr von einem potentiellen Fahrgast in Worms beleidigt und an der Weiterfahrt gehindert worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 23-jährige Fahrgast an der Kaiserpassage mit seinem Fahrrad in den Bus einsteigen. Da im Bus aufgrund mehrerer Kinderwagen kein Platz mehr für das Fahrrad war, lehnte der Busfahrer die Mitnahme ab.

Verärgert verfolgte der Mann den Bus durch die Stadt bis zur Haltestelle Alzeyer Straße/Ecke Lutherring. Dort stellte er sich dem Bus in den Weg und verhinderte über einen Zeitraum von etwa einer halben Stunde dessen Weiterfahrt.

Der 23-Jährige klopfte gegen die Scheibe und beschimpfte den Busfahrer. Ein Passant griff ein. Er schob den aufgebrachten Mann zu Seite, wobei es zu einem Gerangel kam. Verletzt worden ist dabei niemand.

Nach dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der 23-Jährige nach Aufforderung der Beamten. Der Bus setzte seine Fahrt fort. Gegen den Randalierer wird nun wegen Nötigung und Beleidigung ermittelt.