Mannheim: Adler starten mit breiter Brust ins Play-off-Finale

Mannheim.Egal wie der Gegner heißt - die Adler Mannheim gehen mit großem Selbstvertrauen in die Play-off-Endspielserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL). "Wir können mit breiter Brust ins Finale starten", sagte Kapitän Marcus Kink am Dienstag nach dem Mannschaftstraining. "Wir müssen uns steigern und wissen, dass wir vor einer langen, intensiven Serie stehen." Das erste Spiel der Finalserie findet am Donnerstag (19.30 Uhr) in der ausverkauften SAP Arena statt. Der Mannheimer Gegner wird am Dienstagabend im entscheidenden siebten Halbfinalspiel zwischen München und Augsburg ermittelt. Adler-Trainer Pavel Gross stehen alle Spieler zur Verfügung.