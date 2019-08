Mannheim bekommt vierten Notarztstandort

Symbolbild © dpa

Mannheim.Zu insgesamt 3.959 Notarzteinsätzen kam es im Mannheimer Stadtgebiet im ersten Halbjahr 2019. Es seien steigende Einsatzzahlen, die eine Erweiterung der Notarztstandorte erfordern würden, meint Erster Bürgermeister Christian Specht. Ab dem 1. September um 7 Uhr wird aus diesem Grund ein weiterer Notarztstandpunkt für die Mannheimer Bevölkerung in Dienst genommen. Nach Angaben der Stadt Mannheim vom Freitag ist Standort die Hauptfeuerwache in Neckarau. Das damit vierte Mannheimer Notarzteinsatzfahrzeug wird täglich von 7 bis 22 Uhr mit einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes und einem erfahrenen Notfallmediziner besetzt sein. Die weiteren Notarztstandorte befinden sich auf den Rettungswachen in Käfertal, Friedrichsfeld und am Theresienkrankenhaus.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte man auf der Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes in Friedrichsfeld einen Nachtnotarzt eingerichtet, um die Menschen im Mannheimer Süden besser versorgen zu können (wir berichteten). Damals hatte SPD-Landtagsabgeordneter Boris Weirauch kritisiert, dass nur in gut 60 Prozent der nächtlichen Notfälle innerhalb von 10 Minuten ein Arzt vor Ort sei.

Alarmiert und an die Einsatzstelle gerufen wird das Team des nun vierten Notarzteinsatzfahrzeugs in Neckarau künftig beispielsweise bei einem Herzinfarkt oder Verkehrsunfall mit Schwerverletzten. Die Rettungsdienstmitarbeiter und das Einsatzfahrzeug werden durch den Malteser Hilfsdienst gestellt, die notärztliche Besetzung erfolgt durch das Diakonissenkrankenhaus. Alle Mannheimer Notarzteinsatzfahrzeuge werden auf Anforderung durch benachbarte Leitstellen auch in den umliegenden Rettungsdienstbereichen unterstützend tätig, der Rettungshubschrauber wird auch weit über die Grenzen der Metropolregion hinweg eingesetzt.

Der Standort Hauptfeuerwache ergab sich aus einer Analyse der optimalen Abdeckung von Raum, Zeit und Bevölkerungsdichte und auch den Unterstützungs- und Verstärkungsmöglichkeiten für die bereits bestehenden Notarzteinsatzfahrzeuge. Die Infrastruktur der Hauptfeuerwache bietet für das Rettungsteam eine optimale Arbeitsumgebung, so dass mit der Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle Mannheim ab 2020 die drei Gefahrenabwehrkomponenten „Brandschutz und technische Hilfeleistung“, „Rettungsdienst“ und „Integrierte Leitstelle“ von der Hauptfeuerwache heraus für die Bevölkerung Mannheim angeboten werden können.