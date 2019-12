Mannheim: Bilanz nach Aktion in der Neckarstadt - 17 Mal wurde der Abschleppdienst gerufen

Mannheim.Bei der Abschleppaktion in der Mannheimer Neckarstadt-West wurde am Freitagabend 17 Mal der Abschleppdienst gerufen. In fünf Fällen blieb es dabei bei einer Leerfahrt, da die Fahrzeughalter noch rechtzeitig zu ihrem Wagen kamen und diese wegfuhren. Für diese fünf fielen laut Mitteilung der Stadt dennoch Gebühren in Höhe von 157 Euro an. Die Halter aller abgeschleppten Fahrzeuge erwarten Kosten in Höhe von mindestens 242 Euro sowie eine Verwaltungsgebühr von jeweils 33 Euro. Die Aktion wurde bereits im Vorfeld angekündigt.

Hauptvergehen der meisten Fahrer war laut Mitteilung der Stadt "das ordnungswidrige Parken im Fünf-Meter-Bereich von Kreuzungen". „Hierbei wird die Sicherheit aller gravierend gefährdet. In den engen Straßen, die es in der Neckarstadt-West hauptsächlich gibt, werden durch das Eckenparken lebenswichtige Rettungswege versperrt. Das ist kein Kavaliersdelikt“, begründet Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht die Notwendigkeit der Aktion. Weiter moniert die Stadt in der Pressemitteilung, dass "die Abschleppwagen mehrmals rangieren" mussten, "um überhaupt in die Straßen einfahren zu können – und das, obwohl die Ecken schon von Falschparkern befreit worden waren". Dazu Specht: „Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr in derselben Größe würde schlichtweg nicht vorankommen, wenn der Fünf-Meter-Bereich nicht wie vorgeschrieben freigehalten wird.“

Die drei städtischen Außendienst-Teams wurden am Freitagabend von der Polizei unterstützt. Neben den Abschleppmaßnahmen leisteten sie auch Aufklärungsarbeit bei interessierten Passanten und Anwohnern. In der Öffentlichkeit, insbesondere in den sozialen Medien, war die insgesamt zehnte Abschleppaktion seit August immer wieder angekündigt worden.