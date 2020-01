Mannheim: Hungerecker wechselt nach der Saison nach Wolfsburg

Mannheim.Die Adler Mannheim konzentrieren sich derzeit in der Deutschen Eishockey Liga voll auf die Mission Titelverteidigung. Gleichzeitig laufen im Hintergrund die Personalplanungen für die kommende Saison längst auf Hochtouren. Bestätigt hat der Club bislang, dass Nationalspieler Stefan Loibl von den Straubing Tigers kommen wird. Fest steht aber zudem, dass Torhüter Felix Brückmann aus Wolfsburg nach Mannheim zurückkehrt, und dass Angreifer Jason Bast einen Zweijahresvertrag beim deutschen Meister unterschrieben hat.

Bei der Zusammenstellung der künftigen Mannschaft sind die Adler schon sehr weit, erste Vertragsverlängerungen wurden Anfang Dezember bereits vermeldet: Matthias Plachta bleibt bis 2023, Andrew Desjardins und Mark Katic bis 2022, Tommi Huhtala und Cody Lampl bis 2021.

Klar ist, dass es auch einige Abgänge geben wird. Nach Informationen des "Mannheimer Morgen" wechselt Phil Hungerecker nach der Saison zu den Grizzlys Wolfsburg. Der 25-jährige Stürmer, der vor zwei Jahren noch zum besten Liganeuling gewählt worden war, konnte seitdem nicht mehr an die Leistungen seiner ersten DEL-Saison anknüpfen. In dieser Spielzeit stehen für ihn bislang nur zwei Tore und zwei Vorlagen zubuche. Mit Chet Pickard und Garrett Festerling trifft er in Wolfsburg auf zwei Ex-Adler, mit denen er im April 2019 noch gemeinsam die Meisterschaft in Mannheim feierte.

Raedeke nach Köln?

Auch Brent Raedeke wird die Adler verlassen. Dass der auslaufende Vertrag des 29 Jahre alten Deutsch-Kanadiers nicht verlängert wird, ist seit langem ein offenes Geheimnis. Der Stürmer soll sich mit den Kölner Haien auf einen Kontrakt geeinigt haben.