Mannheim-Käfertal: 20-Jähriger wegen dringenden Verdachts der Vergewaltigung festgenommen

Mannheim.Ein 20-Jähriger ist wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung festgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ihm vorgeworfen, in der Nacht auf Donnerstag in Mannheim-Käfertal eine 36-Jährige sexuell missbraucht zu haben.

Die 36-Jährige sei am Donnerstag gegen 0.30 Uhr an der Haltestelle "Akademiestraße" auf den Tatverdächtigen getroffen. Von dort aus suchten die beiden nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach einer Jugendherberge, wo die Frau übernachten wollte. Nachdem die Suche nach einer Herberge jedoch erfolglos verlief, habe der 20-Jährige ihr angeboten, bei ihm zu übernachten. Die beiden fuhren daraufhin gemeinsam zur Asylbewerberunterkunft im ehemaligen Benjamin-Franklin-Village, teilte die Polizei mit. Hier verweigerten Sicherheitskräfte der Frau jedoch den Zutritt zum Gelände.

Die 36-Jährige versuchte daraufhin, zurück in die Mannheimer Innenstadt zu fahren, und suchte einen Taxistand. Unter dem Vorwand, sie bei der Suche nach einem Taxi zu unterstützen, begleitete der 20-Jährige die Frau. Nach Passieren einer Fußgängerunterführung habe sie der Mann schließlich attackiert, ihr mehrere Male ins Gesicht geschlagen, sie teilweise entkleidet und sexuell missbraucht.

Unter einem Vorwand sei es der Geschädigten gelungen, sich vom Tatort zu entfernen und einen Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam zu machen. Der Zeuge brachte die Frau dann zur Polizei. Im Zuge der Fahndung wurde der Beschuldigte, ein Asylbewerber aus Guinea, gegen 5.15 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Käfertal festgenommen.

Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung und Bedrohung. Der Mann befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.