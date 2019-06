Mannheim.Bei dem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Kleintransporter sind am Freitagmorgen in Mannheim drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 67-Jähriger gegen 9 Uhr mit seinem Sprinter auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Grenadierstraße wendete er laut Polizei trotz Verbots und kreuzte damit den Gleisbereich. Dabei übersah er eine ebenfalls stadteinwärts fahrende Straßenbahn.

Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen gegen eine Ampel gedrückt. Sowohl der Unfallverursacher als auch mindestens zwei Fahrgäste der Bahn wurden verletzt, so der Sachstand der Polizei am Freitagnachmittag. Alle drei mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst nicht angeben. Der Straßenbahnverkehr musste bis etwa 11 Uhr in Richtung Innenstadt eingestellt werden, auch eine Fahrspur war gesperrt.

Die Polizei bittet weitere Fahrgäste, die bei dem Unfall verletzt worden sind und sich bislang noch nicht gemeldet haben, sich an die Verkehrsunfallaufnahme, Telefon 0621/ 174 40 45, zu wenden.