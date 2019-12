Mannheim: Schornsteinfeger sammeln Spenden für krebskranke Kinder

Mannheim.Wer am Vormittag dieses letzten Tages in 2019 über den Mannheimer Silvestermarkt läuft, kann den Enthusiasmus förmlich in der Luft spüren. Und der rührt keineswegs nur von all den guten Vorsätzen, die zahllose Menschen bei einem letzten Bummel vor dem Jahresausklang freudig in den Sinnen tragen. Nein, es sind mehr als ein Dutzend Schornsteinfeger, die hier längst schon traditionell für schiere

