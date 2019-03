Mannheim: Umleitungen während der närrischen Bootsfahrt

Am Samstag findet in Mannheim die närrische Bootsfahrt zur Fasnacht statt. Durch die damit verbundenen Festzüge durch die Planken und die Breite Straße kommt es im Bus- und Bahnverkehr zu teilweise massiven Änderungen im Fahrplan. Zwischen 11.45 Uhr und 13 Uhr sind je nach Stand der Festivitäten Breite Straße Nord, Paradeplatz sowie Planken gesperrt. Für die einzelnen Linien bedeutet das Umleitungen wie folgt:

Linie 1

Die Bahnen der Linie 1 fahren zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr eine Umleitung in beiden Richtungen zwischen Paradeplatz und Alter Feuerwache über die Haltestellen Rheinstraße und Dalbergstraße. Von 12.30 Uhr bis 12.40 Uhr fährt die Bahn in beiden Richtungen eine Umleitung zwischen den Haltestellen Tattersall und Alte Feuerwache über Mannheim Hauptbahnhof, Kunsthalle und Rosengarten.

Linie 2

Die Bahnen der Linie 2 werden zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr in beiden Richtungen zwischen Rosengarten und Paradeplatz über die Haltestellen MA Hauptbahnhof sowie Schloss umgeleitet. Von 12.30 Uhr bis 13 Uhr fährt die Bahn zwischen Rosengarten und Paradeplatz in beiden Richtungen eine Umleitung über Mannheim Hauptbahnhof und Schloss.

Linie 3

Zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr fahren die Bahnen der Linie 3 in beiden Richtungen eine Umleitung zwischen Paradeplatz und Alter Feuerwache über die Haltestellen Rheinstraße und Dalbergstraße. Zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr fährt die Bahn eine Umleitung in beiden Richtungen zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Alter Feuerwache über Kunsthalle und Rosengarten. Zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr wird die Linie 3 schließlich zwischen den Haltestellen Mannheim Hauptbahnhof und Alte Feuerwache in beiden Richtungen über Kunsthalle und Rosengarten umgeleitet.

Linie 4

Die Bahnen der Linie 4 werden zwischen 11.45 Uhr und 13 Uhr zwischen den Haltestellen Mannheim Hauptbahnhof und Alte Feuerwache in beiden Richtungen über Kunsthalle und Rosengarten umgeleitet.

Linie 6

Die Stadtbahnlinie 6 wird zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr zwischen den Haltestellen Tattersall und Paradeplatz in beiden Richtungen über Mannheim Hauptbahnhof und Schloss umgeleitet.

Linie 7

Die Bahnen der Linie 7 fahren zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr in beiden Richtungen eine Umleitung zwischen Paradeplatz und Gewerkschaftshaus über die Haltestellen Rheinstraße und Dalbergstraße. Zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr fahren die Bahnen zudem zwischen den Haltestellen Universität und Nationaltheater in beiden Richtungen eine Umleitung über Mannheim Hauptbahnhof und Rosengarten.