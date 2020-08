Mannheim und Ludwigshafen beteiligen sich am bundesweiten Warntag

Mannheim/Ludwigshafen.Die Städte Mannheim und Ludwigshafen beteiligen sich am 10. September gemeinsam am ersten bundesweiten Warntag seit der Wiedervereinigung. Die Probewarnungen laufen sowohl über Sirenen als auch über die Warn-Apps „Katwarn“ und „Nina“ ab, wie die beiden Städte am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben. Ab heute weisen die Städte Mannheim und Ludwigshafen mittels ihrer Social-Media-Kanäle und Internetportale auf das deutschlandweite Ereignis hin.

Am 10. September wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe um 11 Uhr eine Probewarnung über das Modulare Warnsystem beispielsweise an App-Server und Rundfunksender schicken. Über deren Verteiler wird die Probewarnung dann deutschlandweit die Warn-Apps auf den Smartphones der Bürger erreichen. Parallel dazu werden Mannheim und Ludwigshafen ihre Sirenen auslösen. Zudem wird eine gemeinsame Veranstaltung der beiden Städte in Mannheim stattfinden.

Die Innenministerkonferenz habe im vergangenen Jahr beschlossen, dass der bundesweite Warntag ab dem Jahr 2020 künftig jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfinden soll, heißt es weiter in der Mitteilung. Er solle dazu beitragen, das Wissen der Bevölkerung über die Warn- und Informationsmöglichkeiten zu erhöhen, die Akzeptanz der unterschiedlichen Warnmethoden zu steigern sowie Menschen zu vermitteln, wie sie sich in Notlagen richtig verhalten.