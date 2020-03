Mannheimer Bombardier-Mitarbeiter wollen Standortgarantie

Mannheim.Rund 200 Mitarbeiter von Bombardier in Mannheim haben am Donnerstagmorgen bei einer Kundgebung vor dem Werkstor gefordert, dass sowohl Standort als auch Jobs bei einer möglichen Übernahme durch Alstom erhalten bleiben. „Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier muss seinen Einfluss bei der EU gefälligst wahrnehmen“, sagte Janna Köke von der Mannheimer IG Metall. Mit der Aufschrift „Herr Altmaier, jetzt sind Sie am Zug“ haben zahlreiche Mitarbeiter am Mannheimer Standort sowie bundesweit Postkarten unterschrieben und nach Berlin ins Ministerium geschickt.

Der französische Alstom-Konzern hatte kürzlich eine Absichtserklärung unterzeichnet, die Bahnsparte von Bombardier zu übernehmen. Die EU-Wettbewerbsbehörde muss dem Deal noch zustimmen. Arbeitnehmervertreter befürchten Einschnitte an deutschen Standorten, zumal es bei Alstom und Bombardier viele Überschneidungen im Geschäftsmodell gibt.

Köke rief das Alstom-Management auf, so schnell wie möglich das Gespräch mit deutschen Arbeitnehmervertretern zu suchen. „Die Übernahme darf nicht zulasten der Standorte in Deutschland gehen“, sagte Köke.