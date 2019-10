Mannheimer CDU will drei neue Spielplätze nach „alla hopp!“-Vorbild

Mannheim.Die CDU-Fraktion will die Stadt Mannheim familienfreundlicher gestalten. Einen entsprechenden Antrag mit ausgearbeitetem Konzept für insgesamt drei Spielplätze hat die Partei in die Gemeinderatssitzung am 26. November eingereicht. Dabei geht es um Spielanlagen in der Multihalle (Herzogenriedpark), am Karlstern (Käfertaler Wald) und auf einer Fläche neben der Rheinau-Grundschule. Das Konzept sieht vor, Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsstätten im Sinne der sogenannten „alla hopp!“-Anlagen zu bauen. Diese Anlagen richten sich nicht nur an Kinder, sondern auch an Jugendliche, Erwachsene jeden Alters. Sie entstammen einer Förderaktion der Dietmar Hopp Stiftung. In der Region gibt es 19 solcher Anlagen - unter anderem in Ilvesheim, Hemsbach, Heidelberg, Abtsteinach und Schwetzingen. Mannheim war damals leer ausgegangen. Nun will die CDU eigens solche Spielplätze aufbauen, die im Schnitt jeweils 2,3 Millionen Euro kosten.

Einen ähnlichen Antrag hatte die die CDU bereits im Jahr 2011 eingereicht, wie Stadtrat Claudius Kranz in einem Gespräch mit dem „MM“ erklärt. „Damals war noch der Plan des Oberbürgermeisters, die Multihalle abzureißen. Wir waren aber der Meinung, mit dieser Halle kann man etwas Sinnvolles machen“, sagt Kranz. Im Rahmen der Konzeptsuche für den Bau im Herzogenriedpark seien auch Bewegung und Spiel ein Thema gewesen. „Aber die Verwaltung wollte für die Multihalle ein intellektuelleres Konzept“, so Kranz. In der CDU sei man aber der Meinung, das passe gar nicht in diese Umgebung. Für die Multihalle sieht die Fraktion ein Konzept vor, das ein überdachtes Spielen ermöglicht. „Also witterungsunabhängig“, so Kranz. Das gehe auch einher mit der geplanten Aufwertung des Herzogenriedparks im Zuge der Bundesgartenschau 2023. Hier waren fünf Millionen Euro vorgesehen. „Dieses Geld ist jetzt im Nirvana verschollen“, sagt Kranz.