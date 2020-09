Frankfurt/Mannheim.Der Mannheimer City Airport ist beim diesjährigen Flughafenranking deutscher Piloten Schlusslicht. Er bekam mit der Note 3,6 die mit Abstand schlechteste Bewertung – wie schon bei früheren Checks. Hauptgrund dafür sei die ungünstige Lage des Airports, die den Anflug schwieriger mache, sagte der Vorstand der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Janis Schmitt, am Donnerstag. Der Stuttgarter Flughafen wurde mit 1,7 bewertet, der in Friedrichshafen mit 2,3. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden bekam die Note 2,0. Zugleich zeigten sich die Piloten zufrieden mit der Betriebssicherheit an Deutschlands Flughäfen.

Die Vereinigung hat 28 Flughäfen in Deutschland unter die Lupe genommen. Am besten schnitten in der Gesamtschau jeweils mit Note 1,6 die Flughäfen Leipzig und München ab, Frankfurt kam auf eine 2,2.

Die Prüfer bemängelten am Mannheimer City Airport, dass beim Anflug aus Richtung Innenstadt kein direkter Instrumentenanflug möglich sei. Reinhard Becker, Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Flugplatz GmbH, sagte dieser Redaktion, dass die Betreiberin des City Airports schon vor eineinhalb Jahren einen entsprechenden Antrag auf Genehmigung bei den zuständigen Behörden gestellt habe. „Wir gehen davon aus, dass dies auch klappt“, sagte er.

Becker räumte ein, dass in Mannheim die am Anfang und Ende der Start- und Landebahn verfügbaren Freiflächen kleiner seien als an anderen Flugplätzen. Es gebe deshalb zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie die Begrenzung der Größe der Maschinen. Die Bewertungskriterien der VC seien zusätzliche Empfehlungen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen würden. Der City Airport sei ein „sicherer Flugplatz“ und erfülle die höchsten Standards in Europa.