Mannheimer Stadträte wollen ins Carl-Benz-Stadion investieren

Mannheim.Der Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderates hat sich mit großer Mehrheit für Investitionen ins Carl-Benz-Stadion ausgesprochen. Für insgesamt rund 2,4 Millionen Euro soll eine moderne Videoüberwachungsanlage eingebaut, der Rasen erneuert sowie die Flutlicht- und die Beschallungsanalge ausgebaut werden. Einige der Maßnahmem sind für einen möglichen Spielbetrieb in der 3. Liga nötig. Ende November muss noch der Technikausschuss grünes Licht geben.

Der Hauptausschuss hatte über zwei getrennte Vorhaben zu entscheiden: Einmal den Einbau einer neuen Videoüberwachung. 560 000 Euro sind vorgesehen, als Besitzer des Stadions sieht sich die Stadt in der Pflicht, diese Anlage auf eigene Kosten zu installieren. Für die Wartung ist der SV Waldhof Mannheim verantwortlich, so sei es im Überlassungsvertrag mit dem Verein festgeschrieben, hieß es in der Vorlage der Stadt.

Das zweite Vorhaben sieht die Erneuerung des Spielfeldes, der Fluchtlicht- und der Beschallungsanlage vor. Dieses Paket kostet rund 1,8 Millionen Euro. Hier gab es im Sportausschuss längere Diskussionen, ob diese Investitionen in dieser Größenordnung und zum jetzigen Zeitpunkt gerechtfertigt seien oder nicht. Deshalb galt es als offen, wie der Hauptausschuss hier mehrheitlich entscheidet.